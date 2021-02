Free shops e empresa de ônibus fazem parceria para estimular compras em Uruguaiana

free shops de Uruguaiana Uma parceria entre a empresa de ônibus Planalto e, com início nesta sexta-feira (5), pretende ampliar o turismo de compras na cidade, que há pouco mais de um ano conta com este modelo de lojas. O município da Fronteira Oeste conta hoje com quatro free shops nacionais.

A primeira viagem com o formato voltado a compras na cidade tem a saída inicial prevista em Porto Alegre para a meia noite desta sexta, e de Santa Maria e São Borja na madrugada de sábado (6). A frequência das viagens com foco no turismo de negócios rumo à fronteira deve ser duas vezes por mês, em sistema de “bate-volta”.

Os turistas chegam em Uruguaiana pela manhã e retornam no final da tarde, permanecendo na cidade por cerca de oito horas, o que inclui também uma visita guiada pelos principais pontos históricos. Proprietário do Bah, free shop aberto há quatro meses na cidade, Paulo Pavin diz que, mesmo com a pandemia, acima de 40% das vendas do setor são para moradores de fora de Uruguaiana.

“Temos como diferenciais, do lado brasileiro, fazer as vendas no cartão de crédito, em Reais, com parcelamentos e sem IOF. Apesar da pandemia, há movimento de pessoas que vem de carro e também de ônibus, pessoas em trânsito, empresários e representantes comerciais que vem comprar ou estão em viagem de trabalho”, lista Pavin.

A expectativa de Pavin é que no final de março o governo argentino volte a liberar novamente o fluxo de pessoas na fronteira, o que estimularia as vendas. De acordo com o diretor comercial e operacional da Planalto, José Pedro Teixeira, no futuro a ideia é estimular também as viagens de lazer, com foco no tradicionalismo, na história gaúcha e nos vinhos, que vem sua produção se expandindo na região. A próxima viagem confirmado é no 5 de março, também com partidas de Porto Alegre, Santa Maria e São Borja, de acordo com Teixeira.

“Antes, as pessoas queriam viajar para longe, à Europa, por exemplo. Com a pandemia ganhou força o turismo local e ficar mais próximo de casa. O Rio Grande do Sul é muito mais do que a Serra. Em Uruguaiana queremos valorizar o turístico voltado ao nativismo, à história, à ligação com a Argentina e com o atrativo dos vinhos e espumantes, premiados internacionalmente”, diz Teixeira.