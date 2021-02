Juro têm viés de alta após IGP-DI forte e com questão fiscal no radar

Apesar da queda do dólar ante o real, os juros futuros sobem em toda a curva nesta sexta-feira (5) mostrando cautela bem limita do investidor após a aceleração do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de janeiro e com o fiscal. Ao mesmo tempo, ainda que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tenha falado na quinta-feira de retomar o auxílio emergencial, ele mostrou preocupação com a questão fiscal.