Ford registra prejuízo abaixo do esperado no 4º trimestre

A Ford reportou prejuízo líquido de US$ 2,8 bilhões no quarto trimestre de 2020. A perda ajustada por ação foi de US$ 0,34, abaixo dos US$ 0,41 previstos por analistas, de acordo com a Dow Jones Newswires. A montadora também informou que US$ 29 bilhões foram designados para investimento em carros elétricos e sem motoristas.

anunciou o fechamento das fábricas no Brasil No início de janeiro de 2021, a montadora, após mais de 100 anos atuando no País.

Na comparação com igual período do ano anterior, a receita da montadora caiu 9,3% e fechou em US$ 36 bilhões. A receita das operações foi de USS 22 bilhões na América do Norte e USS 7,1 bilhões na Europa. Na América do Sul, a Ford registrou US$ 900 milhões em receita e, na China, US$ 800 milhões.

No after hours em NY, a ação da montadora subia 2,20%, no começo da noite, no horário de Brasília.

Agência Estado