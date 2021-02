Após três altas, Ibovespa cai 0,39% na quinta-feira

Na quinta-feira, o índice da B3 fechou em leve baixa de 0,39%, a 119.260 pontos, em sessão na qual o dólar voltou a ficar pressionado, em alta de 1,47%, a R$ 5,4493. Na B3, o giro foi de R$ 30,3 bilhões. Em fevereiro, os ganhos estão agora em 3,64%, assegurando moderada alta de 0,20% no ano.

Na ponta do Ibovespa nesta quinta-feira, Bradesco ON ( 3,07%) e PN ( 3,01%) refletiram a divulgação, na noite anterior, do maior lucro líquido recorrente da história da instituição, no quarto trimestre de 2020 - destaque também para CVC ( 3,02% na sessão). Por sua vez, Vale ON fechou o dia em sinal negativo, acentuando perdas no fim da sessão (-1,26%), após o acordo de R$ 37,6 bilhões em reparações ao estado de Minas pelos danos do rompimento da barragem em Brumadinho ter sido amplamente antecipado ontem pelo mercado.

No quadro mais amplo, a indicação dada pelo presidente Jair Bolsonaro de que deve fazer um anúncio sobre combustíveis, possivelmente relacionado a tributos ou a frequência de reajustes, causou algum incômodo no mercado, sempre atento a ingerências políticas em questões econômicas que impactam as contas públicas e a formação dos preços - esta semana, evitou-se uma greve de caminhoneiros cuja pauta estava centrada no custo do diesel.

O dólar à vista terminou a sessão cotado em R$ 5,4493 ( 1,47%). Na máxima, às 16h29, a moeda foi a R$ 5,4573. A mínima do dia (R$ 5,3568) foi registrada logo cedo, às 10h14min.