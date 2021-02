Fecomércio-RS quer adiar análise e data-base do piso regional

Em carta ao governador Eduardo Leite, a Fecomércio-RS pediu que as discussões sobre o projeto de lei para reajuste no piso regional sejam postergadas para o segundo semestre de 2021. O piso não teve reajuste em 2020 , medida que teve apoio da Fecomércio-Rs e outras entidades patronais, que defedem o fim do piso.

A Fecomércio-RS propõe, em nota divulgada nesta quinta-feira (4), que o adiamento dará fôlego às empresas, devido aos prejuízos causados pela pandemia da Covid-19.

A proposta tem ser enviada para apreciação da Assembleia Legislativa no primeiro trimestre de cada ano. A data-base é 1º de fevereiro. Ou seja, mesmo que o índice seja aprovado após esta data, o empregador deve calcular o valor de forma retroativa, considerando a partir de fevereiro.

A entidade ainda pediu a mudança da data-base de vigência para evitar pagamentos cumulativos devido à retroatividade.

Representando o setor terciário, a Fecomércio-RS alerta que as empresas precisaram fechar as portas e reduzir serviços, além de ainda lidarem com restrições de ocupação. Assim, seria necessária oferta de crédito e alternativas de diminuição de custos para evitar demissões.