Preços de venda de imóveis residenciais sobem 0,62% em Porto Alegre em janeiro

O Índice FipeZap, que acompanha o comportamento do preço médio de venda de imóveis residenciais em 50 cidades brasileiras, registrou avanço de 0,35% em janeiro. Em Porto Alegre, a alta foi de 0,62%, quase o dobro em pontos percentuais.

A variação já havia subido 0,46% em dezembro de 2020 e, segundo expectativa publicada no último Boletim Focus do Banco Central, a nova variação superou o comportamento esperado do IPCA/IBGE para o mês (0,30%) em todo o País.

Conforme o estudo, o avanço foi impulsionado pelo aumento de valores de venda de imóveis em 13 das 16 capitais monitoradas, e o preço médio de comercialização de residenciais abrirá o ano de 2021 com alta de 0,05% em termos reais.

A alta da taxa no mercado brasileiro é resultado da inflação de preços na Capital gaúcha e em Maceió (1,82%), Manaus (1,43%), Curitiba (1,15%), Vitória (0,90%), Florianópolis (0,88%), Goiânia (0,74%), João Pessoa (0,72%), Brasília (0,69%) e São Paulo (0,46%).

Apenas três capitais registraram recuos: Belo Horizonte (-0,53%), Campo Grande (-0,13%) e Fortaleza (-0,13%). No Rio de Janeiro, outro município com peso importante na composição do Índice FipeZap, a variação registrada no primeiro mês de 2021 foi de 0,26%.

Segundo a análise dos últimos 12 meses, o Índice FipeZap acumulou alta nominal de 3,87%, ante variação de 4,61% esperada para o IPCA/IBGE nesse período. Na comparação entre a variação acumulada do Índice FipeZap e a inflação esperada, a expectativa é que o preço médio de venda dos imóveis residenciais encerre o período com queda real de 0,70%.

Somente em Recife o preço médio de venda residencial acumula uma retração de 0,28% nos últimos 12 meses, nas demais capitais monitoradas as variações são positivas, com destaque novamente para Manaus (11,0%), Brasília (9,52%), Maceió (9,48%), Curitiba (9,32%), Vitória (7,78%), Florianópolis (7,35%) e Campo Grande (5,12%). Em São Paulo e no Rio de Janeiro, os preços médios de venda de imóveis do segmento residencial acumulam altas de 3,91% e 1,88%, respectivamente.

Ainda de acordo com o estudo, a venda residencial adentra fevereiro com preço médio de R$ 7.524/m². Mais especificamente, as capitais monitoradas que registraram o preço de venda mais elevado no último mês foram: Rio de Janeiro (R$ 9.470/m²), São Paulo (R$ 9.366/m²) e Brasília (R$ 8.099/m²). Já entre as capitais monitoradas com menor valor médio de venda residencial por metro quadrado no último mês, destacaram-se: Campo Grande (R$ 4.306/m²), Goiânia (R$ 4.531/m²) e João Pessoa (R$ 4.544/m²).