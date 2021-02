Primeira feira presencial de moda dos Estados Unidos terá marcas brasileiras

A primeira feira comercial de moda desde o início da pandemia do novo coronavírus nos Estados Unidos irá ocorrer entre 9 e 11 de fevereiro, em Orlando, na Flórida. A participação de três marcas verde-amarelas (Petite Jolie, Carrano e Bottero) na Magic Pop Up será apoiada pelo Brazilian Footwear, programa de fomento às exportações do setor mantido pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, Ruisa Scheffel, destaca a importância da retomada das feiras presenciais nos Estados Unidos, país que responde por 20% do total exportado em calçados pelo Brasil. “Embora as exportações de calçados tenham seguido em eventos digitais, o presencial sempre terá um ingrediente a mais, o olho no olho que facilita as negociações”, comenta Ruisa, ressaltando que além de compradores de calçados, a mostra receberá lojistas de outros segmentos da moda, como acessórios e vestuário.

O evento, visando garantir a segurança de expositores e visitantes, terá foco em reuniões pré-agendadas, com horários marcados para não haver aglomeração de pessoas nos estandes. As marcas brasileiras participam através de seus parceiros locais, tendo em vista que persistem as restrições de viagem internacionais.