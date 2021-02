Inscrições para as 82 vagas de emprego na MRV no RS terminam no dia 5

A construtora MRV está com 82 vagas de emprego abertas para canteiros de obras em Porto Alegre e Caxias do Sul. Na Capital, as oportunidades são para os cargos de pedreiro (06), carpinteiro (12), azulejista (10), rejuntador (3), ferreiro (3), gesseiro drywall (4), gesseiro gesso corrido (6) e pintor (30). Já no município da serra gaúcha há vagas para pedreiro (2), servente (2), ferreiro (2), mestre de obras (1) e encarregado (1).