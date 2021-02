BR anuncia finalização da aquisição da Targus

A BR Distribuidora, empresa muito conhecida dentro do mercado de combustíveis, inicia uma nova fase em busca da diversificação da oferta de produtos com a conclusão da aquisição do Grupo Targus Energia. Com o término da operação, a empresa anuncia sua entrada definitiva em um novo segmento: a comercialização de energia elétrica. A BR tornou-se sócia majoritária do Grupo Targus Energia e, após a conclusão de todos os aportes previstos para até 31 de dezembro 2021, será detentora de 70% do capital social da companhia.

Além do fechamento do negócio, a BR também celebrou acordo de acionistas com os atuais sócios do Grupo Targus Energia, que vigorará por 15 anos, e que prevê, entre outros direitos e obrigações, opções de compra para aquisição dos 30% da participação societária remanescente.

Desta forma, a BR passa a poder ofertar um produto adicional dentro do seu portfólio. Além do mix com que já trabalha, a BR oferecerá produtos e serviços relacionados ao mercado livre de energia (ACL – formado por clientes que podem escolher de quem vão comprar a energia), de geração distribuída (produção de energia para uso do próprio consumidor) e, também, soluções ligadas ao futuro mercado livre de gás.

Fundada em 2017, a Targus Energia possui cerca de 200 unidades consumidoras em sua carteira, tendo negociado 3,9 mil GWh em 2019, obtendo um faturamento próximo de R$ 900 milhões. A empresa iniciou sua operação com atividades de compra e venda de energia no ambiente de contratação livre e tem expandido para os segmentos de geração distribuída e gestão energética de consumidores e geradores no ACL.