Pizzinha anuncia fechamento de sua loja no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre

Um dos locais mais tradicionais do bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, vai fechar as portas. A Pizzinha, famosa por seus diversos sabores vendidos em pizza tamanho individual na rua José do Patrocínio, anunciou que está encerrando as atividades da loja no dia 10 de fevereiro.

Em postagem em seu canal no Instagram, a Pizzinha comunicou que seguirá trabalhando e atendendo pela tele-entrega a partir de 18 de fevereiro. "Agradecemos muito a todos os vizinhos e frequentadores do bairro, pela parceria", diz o texto.

A loja estava localizada há 22 anos no bairro Cidade Baixa. Com o fechamento na Cidade Baixa, a Pizzinha não terá mais loja aberta ao público, apenas uma cozinha - que vai ser a central de delivery - localizada na avenida Protásio Alves. "Esse ponto possibilita dobrar o raio de entrega", informa o sócio do negócio César Borckhardt.

Borckhardt explica que o motivo do fechamento inclui a mudança do perfil do público que frequenta a Cidade Baixa, tradicional bairro boêmio da Capital. Segundo ele, as pessoas ficam mais na rua do que de fato consumindo dentro dos restaurantes e bares.

Em relação à pandemia, ele explica que a Covid-19 acabou tirando a receita da venda no balcão da loja. "Então tivemos que focar no delivery, e decidimos mudar para um ponto mais estratégico [na avenida Protásio Alves]", conta.