Bolsas da Ásia fecham em alta com salto da prata e notícia positiva sobre vacina

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira (1), buscando se recuperar de perdas da semana passada, à medida que investidores de varejo impulsionaram os preços da prata e após a AstraZeneca concordar em ampliar o fornecimento de sua vacina contra a Covid-19 para a União Europeia (UE) em meio a preocupações com a disseminação da doença e o surgimento de novas variantes do coronavírus.