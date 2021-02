Milho de pipoca perde espaço entre produtores

Por exigir um cuidado maior em seu cultivo e garantir um retorno financeiro menor, o milho de pipoca tem se tornado menos atrativo aos produtores rurais, que, em razão disto, estão optando por semear o milho comum no Estado. Deste modo, a redução na área plantada pode representar aumento no preço da pipoca ao consumidor.

Ao longo de 2020, o custo do milho de pipoca subiu R$ 0,27 nos supermercados da Região Metropolitana de Porto Alegre, um aumento superior a 8,5%, de acordo com o IPC/IEPE. Dados do IPC-M da Fundação Getulio Vargas mostram que o valor do produto também registrou alta em todo o País, subindo 10,88% entre janeiro e dezembro do ano passado. Com o anúncio do fechamento da unidade da General Mills, empresa proprietária da Yoki, em Nova Prata, os contratos com produtores do Estado chegarão ao fim.

O técnico em agropecuária Josmar Veloso, que atua no escritório municipal da Emater/Ascar em Lagoa Vermelha, explica que a decisão da empresa não representa um grande problema para os produtores. Isso porque a área plantada pode ser substituída por milho normal, que está remunerando melhor do que a pipoca. Tal mudança resultaria em uma diminuição no número de produtores semeando pipoca no Estado.

Veloso explica que o produtor tem mais praticidade na hora de cultivar o milho comum, que não demanda tantos cuidados por ser mais resistente a pragas. A pipoca exige um controle rigoroso da lagarta-do-cartucho, no qual são necessárias várias aplicações de defensivos, a maioria fisiológicos, mas que, em razão do tamanho da cultura, exigem que o produtor possua pulverizador autopropelido para a proteção sanitária vegetal. "Hoje, os agricultores que plantam este milho são médios e grandes, bastante tecnificados", afirma o técnico.

Ele reconhece a possibilidade de que o custo do milho de pipoca continue subindo e faz uma avaliação: "Se continuasse com os mesmos preços não se tornaria atrativo ao produtor, devido ao custo de produção em relação ao milho".

Em caso de aumento no preço da pipoca, o consumo poderá sofrer redução e este é o receio de Marcelo Salviano, coordenador de produtos da Fröhlich, empresa proprietária da marca Fritz&Frida. Ele explica que o aumento do preço está ligado à redução da área plantada e à alta do dólar.

O coordenador acredita que o custo continuará subindo em razão do preço das commodities ligadas à produção do grão e esclarece que a maior parte da produção de milho de pipoca do Brasil vem de outros estados, como Mato Grosso.

Saída da Yoki pode piorar redução no cultivo