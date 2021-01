Para Petrobras, empresa aplica regras do mercado

O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, afirmou que o aumento de custos para os caminhoneiros e transportadoras não se deve ao reajuste do preço dos combustíveis feito pela estatal, mas sim à idade das frotas de veículos e às condições das estradas brasileiras. Por isso, a questão não seria um "problema da Petrobras", disse o executivo em evento nesta quinta-feira (28). Grupos de caminhoneiros planejam uma greve para esta segunda-feira (1º).

Segundo Castello Branco, os caminhoneiros autônomos utilizam veículos com idades em torno de 20 anos, o que resulta em um alto consumo de diesel, além de implicar em gastos maiores com manutenção. "Trata-se de um problema de excesso de oferta, não da Petrobras", disse. Ele também culpou a qualidade das estradas, mesmo as pedagiadas

A insatisfação da categoria com o preço do diesel - que sofreu reajuste de 4,4% nas refinarias, anunciado pela estatal nesta terça (26) - é um dos motivos alegados para a manifestação. A política de preços da estatal segue a cotação internacional do petróleo.

A CNTA (Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos), que até a semana passada minimizava as chances de uma greve nacional, passou a apoiar o movimento, liderado por caminhoneiros que se dizem pouco representados pelos líderes de paralisações anteriores.

"É interessante, alguns acham que a Petrobras cobra preços elevados e outros acham que tem preços predatórios", afirmou Castello Branco, em referência à reclamações de importadores de que os preços da estatal estariam defasados em relação aos praticados no mercado internacional. Ele acrescentou ainda que o preço do diesel no Brasil "não é caro nem barato, é o preço de mercado" e que a empresa não está perdendo dinheiro ao levar um período maior para reajustá-lo.

A Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis) chegou a protocolar uma reclamação junto ao Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) contra a estatal. Na quinta-feira, a Confederação Nacional do Transporte (CNT) negou qualquer tipo de apoio a uma eventual paralisação de caminheiros. Por meio de nota, o presidente da CNT, Vander Costa, declarou que "não apoia nenhum tipo de paralisação de caminhoneiros e reafirma o compromisso do setor de transportador com a sociedade".

