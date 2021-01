Gol anuncia novos voos regionais no RS a partir do segundo semestre de 2021

Em reunião nesta quarta-feira (27) com o governador Eduardo Leite, representantes da Gol anunciaram que a companhia tem planos de ampliar os voos no Rio Grande do Sul. A intenção é investir em voos regionais no segundo semestre de 2021.

As cidades de Uruguaiana, Pelotas, Santa Maria e Santo Ângelo serão ligadas à capital de São Paulo por voos diretos e, de lá, para os demais destinos da companhia aérea. Atualmente, a Gol opera desta maneira em Caxias do Sul e Passo Fundo.

Segundo o governo estadual, negociações com a Gol começaram antes da pandemia da Covid-19 e foram retomados nesta reunião. Além do governador, estavam presentes o presidente da Frente Parlamentar da Aviação Regional no RS, deputado Frederico Antunes, o secretário estadual dos Transportes Juvir Costella, o diretor de Relações Institucionais da Gol Linhas Aéreas, Ciro Camargo, e com o assessor da presidência, Alberto Fajermann.