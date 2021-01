IGP-M acelera a 2,58% em janeiro, após 0,96% em dezembro, revela FGV

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) voltou a acelerar em janeiro na comparação com dezembro, quando subiu 0,96%. No primeiro mês de 2021, a alta foi de 2,58%, o que elevou o acumulado em 12 meses de 25,31% no fechamento de 2020 para 25,71%, informou nesta quinta-feira (28) a Fundação Getulio Vargas (FGV).