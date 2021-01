Azul anuncia retorno de operações em Passo Fundo a partir de maio

A cidade de Passo Fundo, no norte do Estado, volta a receber voos da Azul no dia 12 de maio. Com a previsão da conclusão das obras de ampliação e modernização do aeroporto Lauro Kortz, como a reconstrução da pista de pouso e decolagem, a companhia terá três voos diários ligando a cidade com o aeroporto de Viracopos, em Campinas.

As passagens para os voos, que seguirão os protocolos sanitários adotados pela empresa desde o início da pandemia, estarão disponíveis para compra em todos os canais oficiais da Azul a partir da próxima madrugada.

“Estamos felizes em poder anunciar o retorno das nossas operações em Passo Fundo, que é uma base muito importante para a Azul, e com isso voltar a atender a localidade conectando a cidade com todos os destinos operados pela companhia”, ressalta Vitor Silva, gerente de Planejamento de Malha da Azul.

Há um voo de segunda a domingo que sai 8h40min de Campinas em direção a Passo Fundo, e outro que sai da cidade gaúcha de volta às 11h. Há também voos que saem de Viracopos 13h e 18h rumo ao aeroporto Lauro Kortz, assim como os voos gaúchos das 15h20min e 20h20min para o interior paulista, com exceção aos sábados. O tempo médio de viagem é de 1h30.

As aeronaves que farão as linhas são do modelo Embraer 195 E1, para 118 lugares. A partir de Viracopos, os clientes podem se conectar para até 60 destinos nacionais, e também acessar a malha internacional da Azul.

A empresa destaca que reforçou a limpeza de suas aeronaves a cada voo e à noite, seguindo os protocolos sugeridos pela IATA e Anvisa, e mede a temperatura dos tripulantes a cada início de turno. Lenços umedecidos estão à disposição para uso dos clientes e dos tripulantes a bordo, e sachês de álcool em gel são distribuídos a todos os viajantes. Além disso, a empresa também adotou um sistema de raio ultravioleta para a limpeza do interior de suas aeronaves. De acordo com a Azul, o UV Treatment System é capaz de auxiliar a limpeza do interior de uma aeronave em menos de 10 minutos.