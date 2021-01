ACPA lança Prêmio Paulo Vellinho para ações que valorizem Porto Alegre

Lançado na manhã desta terça-feira (26) pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) , o Prêmio Paulo Vellinho irá homenagear quem, ao longo de 2020, se destacou em alguma ação de valorização da cidade em oito categorias. A distinção contemplará iniciativas e profissionais nas áreas de Marketing e Comunicação, Inovação e Tecnologia, Empreendedor, Empreendedorismo, Comércio, Serviços, Turismo e Política.

O Prêmio ACPA Paulo Vellinho deverá ser entregue em maio e é, também, uma homenagem ao empresário, apontado como um dos gaúchos que mais fortemente se empenhou na industrialização do Brasil. Vellinho tem entre os destaques de sua trajetória o comando, a partir dos anos 50, por exemplo, da Springer, fabricante de refrigeradores e condicionadores de ar.

“O Paulo Vellinho foi quem me deu a primeira oportunidade de trabalho, na Springer. Sempre me mostrou caminhos ao longo da vida. É uma pessoa que enxerga longe e, no final, vê sempre oportunidades”, elogiou o presidente da ACPA, Paulo Afonso Pereira.

O lançamento do novo prêmio ocorreu em encontro onde também foram anunciadas algumas prioridades e projetos da associação para o ano, com o Inovation Road, um programa de estímulo e disseminação da inovação entre os associados. Uma das metas para 2021 é dar início, em fevereiro, ao programa de mentorias para empresários, após um grupo de trabalho interno ter mapeado inclusive as inovações promovidas pelos diretores da associação em suas próprias empresas.

Outro foco para 2021 é aumentar e estimular a internacionalização de empresas, promovendo eventos e networking com entidades, empresas e governos estrangeiros. De acordo com Arno Gleisner, coordenador da área de Comércio Exterior e Assuntos internacionais da ACPA, a entidade hoje abriga a Câmara de Comércio, Indústria e Serviço Brasil-Uruguai do RS e deverá contar com uma nova câmara neste ano. Entre os objetivos de 2021 na esfera internacional está, ainda, a aproximação com Portugal para ações relacionadas à logística.

A terceira frente destacada como prioritária para este ano é na área de capacitação, com o lançamento da Plataforma de Inteligência de Negócios. A solução coleta e reúne dados e indicadores úteis a empresários e gestores, em diferentes esferas. A ideia é disseminar e facilitar o acesso a informações relevantes para os negócios abrigando e compilando esses dados em um sistema único e de fácil acesso a agentes internos, parceiros e associados.