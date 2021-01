Bolsas da Europa fecham em alta com balanços em foco; Lisboa vai na contramão

As bolsas da Europa terminaram a sessão desta terça-feira em alta, em clima de recuperação das perdas da segunda-feira e embaladas pela temporada de balanços. O banco suíço UBS mais do que dobrou seu lucro no quarto trimestre de 2020, segundo informou mais cedo, induzindo à compra de papéis de bancos do continente.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,63%, a 407,70 pontos.

Em um dia de agenda esvaziada, investidores deixaram de lado as preocupações com a Covid-19 e aproveitaram o noticiário corporativo para adquirir papéis, com destaque para o setor bancário. O índice FTSE 100, da Bolsa de Londres, fechou em alta de 0,23%, a 6.654,01 pontos, com as ações do Lloyds Banking com ganho de 1,70%.

Em Frankfurt, o índice Dax subiu 1,66%, a 13.870,99 pontos, com o Deustche Bank AG avançando 2,00%.

Acompanharam a tendência os índices CAC 40, de Paris (+0,93%, a 5.523,52 pontos) e o Ibex 35, de Madri (0,86%, a 7.964,90 pontos).

Até mesmo na bolsa de Milão, o índice FTSE MIB conseguiu subir com força e encerrar o dia em alta de 1,15%, a 21987,00 pontos. A Itália vive uma crise política de temperaturas elevadas, mas a questão já estava "no preço" e o fator do dia - a renúncia do premiê - acabou sem impacto nos mercados.

O primeiro-ministro Giuseppe Conte renunciou ao cargo nesta terça após perder o apoio de um partido da base aliada, pela forma como tem lidado com a pandemia do novo coronavírus. O presidente Sergio Mattarella inicia na quarta-feira consultas para escolher o substituto de Conte.

Só o índice PSI 20, da bolsa de Lisboa, foi na contramão e fechou o dia em queda de 1,49%, a 4.888,68 pontos.





Agência Estado