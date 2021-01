Inflação de Porto Alegre varia 0,66% na terceira semana de janeiro

Com variação de 0,66% na terceira semana de janeiro, a taxa do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de Porto Alegre representou decréscimo na comparação com a semana anterior (0,81%), revelou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira (26). A capital gaúcha foi uma das cinco capitais do total de sete pesquisadas pela FGV a registrar queda na taxa de variação no IPC-S.