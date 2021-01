Xi Jinping pede mais cooperação na abertura do Fórum Econômico Mundial

O presidente da China, Xi Jinping, ressaltou nesta segunda-feira, 25, a importância da cooperação entre os países para a produção e distribuição de vacinas contra o coronavírus. "O problema do mundo pode ser resolvido, mas não por países isoladamente", disse ele durante pronunciamento no primeiro dia da versão online do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês), chamada de Fórum Digital de Davos. Justamente por causa da pandemia de covid-19, a organização decidiu fazer o evento, que tradicionalmente reúne todos os anos a elite econômica e política do mundo nos Alpes suíços, de forma virtual.

Jinping comentou que os problemas enfrentados pelo mundo hoje são complexos e novamente criticou ações isolacionistas. "A História está mudando rapidamente. Cada escolha, cada movimento feito hoje moldará o futuro do mundo", previu. Por isso, segundo ele, a humanidade não pode aprender da "maneira mais dura". "Não podemos dividir o mundo", defendeu.

Em seu discurso, prometeu que a China vai trabalhar com todos os países para um mundo mais justo e que a união em relação às vacinas é um esforço que vai contribuir para eliminar o coronavírus no globo. O presidente chinês também disse que seu país vai continuar a promover o desenvolvimento sustentável e que alcançará metas para diminuição de poluição também firmadas no Acordo de Paris.