McDonald's mantém planos de expansão neste ano

A Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald's no mundo, pretende investir entre US$ 110 milhões e

US$ 130 milhões em sua operação na América Latina e Caribe, em 2021. O aporte, que virá do caixa próprio da empresa, será utilizado na abertura de 40 a 50 novos restaurantes (sendo 80% deles no Brasil), centros de sobremesa e McCafés, bem como na modernização da base existente de locais da rede. Além disso, os recursos também serão alocados para projetos nas áreas de digital, infraestrutura e tecnologia da informação.

"Os aprendizados de 2020 renovaram o otimismo com o nosso negócio e com a marca que operamos na região onde atuamos. Em 2021, seguiremos focados em garantir a segurança de nossos funcionários e clientes, por meio do reconhecido programa McProtegidos, além de continuar expandindo nosso Market Share ao alavancar a forte liderança existente no chamado 3D: Drive-Thru, Delivery e Digital", afirma Marcelo Rabach, Chief Executive Officer da Arcos Dorados.