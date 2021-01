Fenin 2021 acontecerá no fim do mês em Gramado

Entre os dias 26 e 29 de janeiro, a Serra Gaúcha será palco para a Fenin Fashion Gramado outono/inverno 2021. Esta será a 25ª edição da Feira Nacional da Indústria da Moda em Gramado, que acontecerá no Serra Park. Mais de duas mil empresas já confirmaram presença ao longo dos três dias de evento, que contará com cem expositores.

Esta será a primeira feira da indústria têxtil brasileira a ser realizada no período de um ano. O último evento do setor havia sido justamente a Fenin Fashion Gramado 2020, que levou 6,3 mil lojistas ao Serra Park.

A Fenin tem como objetivo levar lojistas de todo o País às compras, mas, para este ano, apenas os clientes mais tradicionais foram convidados. "Provavelmente teremos um número menor de visitantes, já que haverá diminuição no número de estandes em razão da pandemia", projeta Júlio Viana, diretor da Expovest, empresa realizadora do evento.

Mesmo com público menor, um protocolo sanitário foi elaborado para atender às determinações do governo do Estado. Será permitida a circulação de 1,7 mil pessoas e o uso de máscara será obrigatório no pavilhão do Serra Park. As entradas do evento terão medição de temperatura, tapetes sanitizantes e marcações garantindo a distância de dois metros entre os visitantes. O álcool gel deverá ser disponibilizado em todos os estandes.

Através de uma parceria com hotéis da cidade, os lojistas convidados a visitarem a feira têm suas estadias garantidas pela Fenin. Até o momento, 2,5 mil CNPJs de empresas já confirmaram presença. O número corresponde a uma redução de 60% em comparação com o ano passado, mas faz parte do planejamento. "O importante é atender todos os protocolos e estamos fazendo isso", afirma o diretor da Expovest.

Para o organizador, as empresas expositoras também estão entendendo que a situação é diferente por conta da pandemia. Assim mesmo, Viana se diz esperançoso em relação ao evento. "Esperamos que a feira tenha um sucesso relativo ao tamanho dela neste ano."