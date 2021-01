Cade aprova venda de fatia da Petrobras na BSBios

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a venda da participação de 50% da Petrobras Biocombustíveis (PBio) na BSBios para a RP Participações em Biocombustíveis. Com o fechamento do negócio, anunciado em dezembro pelo valor de R$ 322 milhões, a RPBio deterá 100% do capital da BSBios.

A BSBios é proprietária de duas usinas de biodiesel, em Passo Fundo (RS) e em Marialva (PR). A capacidade de produção da primeira é de 414 mil m³/ano e a capacidade de armazenamento, de 120 mil toneladas de grãos, 60 mil toneladas de farelo e 7,5 mil m³ de biodiesel. No caso da usina de Marialva, a capacidade de produção é de 414 mil m³/ano e a capacidade de armazenamento, de 3 mil m³ de óleo vegetal, 1,5 mil m³ de gordura animal e 4,5 mil m³ de biodiesel.

As empresas explicaram ao Cade que a operação representa a saída da PBio do segmento de biodiesel, "de acordo com o plano estratégico vigente da Petrobras de otimização de portfólio e maximização de valor, saindo integralmente das atividades de produção de biodiesel e etanol".

O Grupo ECB, do qual a RP é integrante, já compartilhava o controle da BSBios com a PBio e detinha direito de preferência em eventual aquisição por força de acordo de acionistas. "Do ponto de vista do Grupo ECB, a operação enquadra-se na sua intenção de expandir suas atividades no segmento de energia renovável", cita a empresa em parecer sobre a transação.