Fiergs vê 'cautela' na manutenção da Selic em 2% ao ano

A manutenção da Selic em 2% ao ano, decidida no fim da tarde desta quarta-feira (20) pelo Comitê de Política Monetária (Copom), foi vista como sinal de "cautela" pela Federação das Indústrias do RS (Fiergs). Em nota, emitida logo após a decisão do Copom, a Fiergs aponta que o reaquecimento de preços, como os dos alimentos e energia, pode ter influenciado a postura do comitê.