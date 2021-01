Exportações de móveis caem 9,8% no Rio Grande do Sul em 2020

O Rio Grande do Sul registrou em 2020 uma queda de 9,8% na receita com as exportações de móveis, totalizando um volume de negócios da ordem de US$ 178,78 milhões. No Brasil, o recuo foi menos intenso, de 2%, somando US$ 679,1 milhões exportados no mesmo período. O desempenho reflete os impactos da pandemia no comércio exterior e da crise mundial, onde as cadeias produtivas foram desorganizadas com significativa queda no consumo, especialmente no segundo trimestre de 2020, e consequente baixa na produção.

Um dos polos moveleiros mais expressivos do Estado, Bento Gonçalves teve uma diminuição menor sobre desempenho das exportações, se comparado aos índices do Rio Grande do Sul e Brasil: em 2020, atingiu US$ 47,6 milhões em valores exportados, representando menos 0,2%, em relação a 2019.

As informações foram compiladas do Portal Comex Stat, sistema para consulta e extração de dados do comércio externo brasileiro. De acordo com Eduardo Santarossa, da área de Inteligência Comercial do Sindmóveis/Movergs, em Bento Gonçalves, os valores em dólares ficaram praticamente estáveis em relação ao ano anterior". Segundo ele, os Estados Unidos estão consolidados como o principal destino dos móveis da região. "São destaques também os bons resultados registrados para Peru, Reino Unido, Porto Rico, Equador, França e Emirados Árabes Unidos", acrescentou. Na análise dos principais mercados do Estado, pode ser observado um crescimento das exportações em alguns destinos. Além dos Estados Unidos, aparecem ainda Peru, Chile, Porto Rico, Países Baixos (Holanda) e Emirados Árabes Unidos.

Santarossa lembra que as exportações reagiram de modo muito favorável nos últimos meses, oportunizando a recuperação de parte das perdas durante o segundo semestre de 2020, considerado o pior período para os embarques de móveis. Porém, apesar dos sinais da retomada da trajetória positiva a partir dos níveis pré-pandemia, ainda não foi possível recompor as perdas do ano.

As previsões para 2021, mesmo com a volatilidade do mercado internacional, são otimistas, sustentadas pela alta demanda por mobiliário e a expectativa da vacinação em massa - com as primeiras doses sendo distribuídas em janeiro - e o esperado controle sobre a pandemia da Covid-19.