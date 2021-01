China autoriza retomada da exportação de carne de 2 unidades da JBS do RS

O governo da China publicou nesta quarta-feira (22) autorização para retorno da exportação das unidades de suínos, de Três Passos, e de frangos, de Passo Fundo, ambas da JBS, no Rio Grande do Sul. Com isso, todas as restrições impostas à exportação da JBS para a China ao longo de 2020 foram levantadas e a companhia volta a ter 25 unidades aptas a exportar para o país asiático.