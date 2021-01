Consumo de energia no Estadoreduziu 1% em 2020

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) fechou os dados referentes à geração e consumo de energia elétrica em todo o País durante 2020. Com o impacto do coronavírus na vida das pessoas e na economia, o uso de energia foi 1,5% menor no período em relação a 2019. No Rio Grande do Sul, segundo a associação, a retração foi de 1%.

O presidente do Conselho de Administração da CCEE, Rui Altieri, comenta que, nos últimos quatro do ano passado, houve uma rápida recuperação, principalmente nos setores de grande consumo. Ainda assim, abril, maio e o início de junho foram muito ruins em termos de consumo nos setores de produção, bens e serviços. "Nessa época acreditávamos que ficaríamos de 5% a 6% abaixo de 2019. Dadas as circunstâncias, uma redução de 1,5% é um dado animador", avalia Altieri.

A CCEE observou um aumento do consumo de 2,8% no mercado livre (formado por grandes consumidores que podem escolher de quem vão comprar a energia, sem precisarem ficar cativos a uma concessionária, como indústrias e shopping centers) e uma retração de 3,4% no regulado (integrado por clientes que são atendidos pela distribuidora local, como residências, comércios ou até mesmo empresas que resolveram não mudar para o ambiente livre).

O comportamento da geração foi similar à do consumo. Houve uma redução de 1,6% no Sistema Interligado Nacional, passando de uma produção de 64.637,5 MW médios em 2019 para 63.596,8 MW médios em 2020.





