Sergs apresenta plataforma de compliance em evento on line

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) apresentou nesta terça-feira (19), em seu evento Bom Dia Engenharia, a Plataforma Be Compliance, ferramenta digital para implantação de programas de compliance nas empresas.

De acordo com o Cyro Diehl, Chief Revenue Officer da plataforma, o sistema comercializado pela Be Compliance atende todas as atuais exigências das legislações federais e estaduais de implementação desse programa pelo setor privado.

“Vários Estados já estão passado a exigir que as empresas com quem farão negócios tenham programas de compliance implantados, como já ocorre, por lei, no Distrito Federal”, explicou Diehl, em evento on line da Sergs.

O executivo destacou ainda que os programas de compliance, ou de integridade, protegem também a reputação e o patrimônio da própria empresa. Para que o sistema funcione adequadamente, porém, Diehl recomenda que se adote canais de denúncias internas para que os funcionários possam relatar problemas.

“Hoje, em média, 10% fazem automaticamente a coisa certa, e outros 10% fazem coisas erradas independentemente de a empresa ser correta. O compliance, por tanto, é uma ação que vai ser importante para os outros 80%”, estima o executivo.