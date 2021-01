Aluguéis residenciais de Porto Alegre sobem bem menos que a inflação em 2020

Os preços de aluguel dos imóveis residenciais em Porto Alegre subiram menos do que a inflação em 2020. Segundo a pesquisa FipeZap divulgada nesta terça-feira (19), a elevação ficou em 1,27% - abaixo da inflação medida pelo IPCA/IBGE (4,52%) e pelo IGP-M/FGV (23,14%).

Com exceção de Curitiba, onde o Índice FipeZap de Locação Residencial registrou queda de 0,37% no preço médio em 2020, as demais capitais monitoradas apresentaram elevação de preço médio do aluguel no acumulado no ano. A maior variação foi em Goiânia (+8,87%), seguida Belo Horizonte (+6,24%), Recife (+5,0%), Salvador (+4,96%), Brasília (+4,91%), São Paulo (+1,14%), Florianópolis (+0,82%), Rio de Janeiro (+0,70%) e Fortaleza (+0,26%).

Em dezembro, a alta no preço do aluguel na capital gaúcha foi bastante modesta (0,03%). Comparativamente, a variação também foi inferior à taxa de inflação mensal, que teve alta de 1,35%, e ao IGP-M/FGV (0,96%).

Nacionalmente, o comportamento do preço médio do aluguel em dezembro com alta mensal de 0,43% refletiu o avanço na maior parte das capitais monitoradas. Em Salvador o aumento foi de 1,67%, em Goiânia de 1,49% e em Recife, de 1,17%.

Em Porto Alegre, o preço final de locação residencial também fechou o mês de dezembro abaixo do nacional. O aluguel custa, em média, R$ 24,81 por metro quadrado.

Os bairros da Capital em que o metro quadrado está mais caro são Jardim Europa (R$ 50,33/m²), Três Figueiras (R$ 47,66/m²) e Praia de Belas (R$ 44,31/m²). Já as regiões com menor preço de aluguel por metro quadrado na cidade são Rubem Berta (R$ 13,89/m²), Restinga (R$ 11,91/m²) e Campo Novo (R$ 11,79/m²).

O preço médio de locação residencial com base em dados de todas as 25 cidades monitoradas pelo Índice FipeZap encerrou o mês de dezembro em R$ 30,46/m². Entre as 11 capitais monitoradas, São Paulo se manteve como a capital com o preço médio mais elevado (R$ 40,06/m²), seguida pelos valores médios registrados em Brasília (R$ 32,16/m²), Recife (R$ 31,50/m²) e Rio de Janeiro (R$ 30,74/m²).