Sine de Porto Alegre tem 194 vagas de emprego cadastradas nesta semana

A semana começa com 194 vagas abertas, com intermediação do Sine Municipal, a partir desta segunda-feira (18) até que sejam preenchidas ou que as cartas de encaminhamento sejam selecionadas. Entre as oportunidades disponíveis, a maior demanda é para instalador e reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações, com 50 vagas, seguida de vigilante, com 20 postos abertos.

aqui Desde o inicio de dezembro, o Sine Municipal disponibiliza o agendamento eletrônico para atendimento. A retirada de cartas de encaminhamento para entrevistas de emprego e seguro-desemprego pode ser agendada

O atendimento presencial, com distribuição de fichas, segue sendo realizado normalmente. Trata-se apenas de mais uma opção para agilizar o atendimento e evitar a formação de filas ou a ida cedo da manhã até a unidade.

O interessado pode também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo a outros candidatos. O número é limitado e pode se esgotar antes do atendimento presencial.

A sede do Sine Municipal funciona entre as 8h e 17h, na avenida Sepúlveda, esquina com a avenida Mauá, no Centro Histórico. No atendimento o candidato deve levar a Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Para ofertar vagas de trabalho, a empresa interessada deve entrar em contato com o Sine e solicitar o Formulário Padrão, onde obterá gratuitamente as informações necessárias sobre vagas e cadastro.

Confira as vagas:

Acabador de mármore e granito – 2

Ajudante de carga e descarga – 5

Ajudante de eletricista – 7

Ajudante de Farmácia – 1

Atendente balconista – 2

Auxiliar de corte (confecção de roupas) – 1

Auxiliar de cozinha – 6

Auxiliar de crédito – 1

Auxiliar de limpeza – 1

Auxiliar de pessoal – 1

Auxiliar mecânico de ar condicionado – 3

Auxiliar técnico de refrigeração – 3

Caldeirista – 1

Carpinteiro – 2

Colorista Têxtil – 1

Confeiteiro – 2

Consultor – 4

Costureira em geral – 1

Cozinheiro – 1

Eletricista – 1

Eletricista de instalações de prédios – 2

Empregado doméstico – 1

Encanador – 1

Encarregado de frios – 2

Encarregado de hortifrutigranjeiros – 1

Encarregado de obras – 1

Estoquista – 2

Expedidor de mercadorias – 1

Fiel de depósito – 1

Fiscal de caixa – 2

Fiscal de loja – 2

Gerente de produção e operações –1

Gerente de projetos e serviços de manutenção – 2

Instalador Hidráulico – 7

Instalador-reparador de linhas e aparelhos de Telecomunicações – 50

Mecânico de automóvel – 3

Mecânico de manutenção de ar-condicionado – 1

Mecânico de manutenção de máquinas em geral – 1

Mecânico de manutenção de tratores – 2

Mecânico de máquina agrícola – 1

Meio oficial de mecânico de refrigeração – 3

Motorista de caminhão – 10

Oficial de manutenção – 1

Oficial de manutenção civil - 3

Operador de computador – 1

Operador de motoniveladora – 1

Operador de retro-escavadeira – 1

Pasteleiro – 1

Pedreiro – 6

Pintor de edifícios -6

Recepcionista de hospital – 2

Soldador – 2

Supervisor de segurança patrimonial – 2

Técnico de enfermagem – 1

Técnico de manutenção de obras – 1

Técnico de refrigeração (instalação) – 1

Técnico em metalurgia (soldagem) – 2

Vigilante – 20