Mambu ganha status de unicórnio e planeja expansão no Brasil

A Mambu, a plataforma SaaS em nuvem líder do setor bancário anunciou, na semana passada, a sua última rodada de investimento no valor de US$ 134 milhões liderada pela TCV, cujo portfólio inclui Netflix, RELEX, Spotify e WorldRemit. O investimento foi recebido pela Tiger Global e Arena Holding, bem como seus investidores existentes Bessemer Venture Partners, Runa Capital e Acton Capital Partners. Esta nova rodada aumenta a avaliação da empresa para US$ 2,08 bilhões.

Com este novo investimento, a Mambu continuará a acelerar o seu crescimento, reforçando a sua presença nos mais de 50 países onde já opera e continuando sua expansão em mercados como Brasil, Japão e Estados Unidos. Este anúncio representa o encerramento de mais um ano com crescimento de aproximadamente 100% YoY para a Mambu no mercado de software bancário, atualmente avaliado pelo Gartner em mais de $100 bilhões e com crescimento previsto de dois dígitos. A transação foi assessorada com exclusividade pela FT Partners.

A plataforma bancária SaaS da Mambu se diferencia dos principais sistemas bancários tradicionais devido à sua capacidade de acelerar e simplificar drasticamente a maneira como qualquer instituição financeira desenvolve e opera seu portfólio de serviços financeiros. A plataforma da Mambu tem sido implementada por bancos tradicionais, fintechs, instituições financeiras, entidades sem fins lucrativos e outras organizações, com o objetivo de promover os seus produtos e serviços bancários. Com empresas como ABN AMRO, N26, OakNorth, Orange e Santander entre sua base de clientes, a Mambu está impulsionando o desenvolvimento de novas fintechs e a migração de instituições financeiras para uma nova era digital. A Mambu planeja dobrar sua equipe para mais de 1.000 Mambuvians até 2022, enquanto continua a expandir as capacidades de sua plataforma.

Eugene Danilkis, fundador e CEO da Mambu, disse: “Quando a Mambu foi lançada no mercado em 2011, sabíamos que o futuro do setor bancário seria construído com base em tecnologia ágil e flexível. Hoje, quase uma década depois, essa visão é mais relevante do que nunca, especialmente considerando os acontecimentos do ano passado. À medida que bancos mais tradicionais e novos provedores financeiros se preparam para prosperar na era Fintech, continuamos a trabalhar para fornecer uma plataforma de ponta que permite a construção de modelos de negócios modernos, ágeis e focados nas necessidades do cliente”.

“Esta última rodada de financiamento impulsiona a nossa missão de melhorar o ecossistema bancário para um bilhão de pessoas em todo o mundo e abordar uma das grandes oportunidades do mercado global que ainda está em formação na nuvem”, afirma Danilkis.

John Doran, General Partner da TCV que passa a integrar o conselho de administração da Mambu, destacou: “A Mambu foi a primeira empresa a aproveitar a oportunidade de migrar o core bancário para a nuvem. A equipe construiu um banco de arquitetura em componentes competitivo e verdadeiramente nativo em nuvem para um mercado multimilionário e de rápido crescimento que tem sido tradicionalmente dominado por grandes provedores locais de sistemas legados que se desenvolvem de forma lenta. Nós observamos o progresso da Mambu por muitos anos e estamos realmente muito satisfeitos com a parceria com o Eugene e toda a sua equipe neste compromisso de expandir globalmente sua oferta para o setor financeiro".

Sobre a Mambu

A Mambu foi fundada em 2011 com a proposta de garantir acesso a serviços financeiros modernos para todos. Para isso, oferecemos uma plataforma cloud nativa, capaz de não só concorrer com produtos oferecidos pelos players tradicionais, mas também de transformar o mercado através de uma abordagem de banco modular. Estamos trazendo SaaS para o setor bancário quando ele mais precisa. Nossos clientes vão de grandes bancos, como o ABN AMRO e Santander e fintechs como N26 e OakNorth, até telcos como a Globe Telecom. Nós os ajudamos a criar ofertas modernas de serviços bancários e empréstimos, na nuvem, permitindo que componham uma solução que atenda às suas demandas, de maneira muito mais ágil e com eficiência de custo muito maior do que a abordagem antiga do core banking. Somos atualmente um time de mais de 450 pessoas distribuídas por nossos escritórios em Amsterdam, Berlim, Singapura, Londres, Iasi, Miami, Sydney e Vilnius atendendo a mais de 160 clientes em mais de 60 países.

Sobre a TCV

Fundada em 1995, a TCV fornece capital para empresas públicas e privadas do setor de tecnologia em seus estágios de crescimento. Desde a sua criação, a TCV investiu mais de $14 bilhões em empresas líderes do setor, incluindo mais de $2,5 bilhões em fintechs, e impulsionou diversos CEOs por meio de mais de 125 IPOs e aquisições estratégicas.