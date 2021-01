Ceitec: MPT recomenda negociação coletiva nas 180 demissões com extinção

O Ministério Público do Trabalho (MPT) notificou a União e a Ceitec, fabricante de semicondutores com sede em Porto Alegre e que será extinta dentro do programa federal de desestatização, recomendando negociação coletiva na demissão de 180 funcionários.

A extinção da empresa já foi publicado no Diário Oficial da União. A Justiça Federal concedeu liminar a uma ação popular suspendendo a assembleia , que seria nessa quarta-feira (13), e que indicaria o liquidante da estatal.

governo gaúcho em nenhum momento No Estado, o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), Luís Lamb, disse que ofoi chamado para discutir o tema antes do anúncio do encerramento do centro de tecnologia.

Segundo nota do MPT, a "notificação recomendatória" foi emitida após denúncia apresentada pelo sindicato que representa a categoria que atua na estatal. Segundo o órgão do trabalho, a medida busca reduzir os prejuízos sociais com "a despedida em massa dos trabalhadores da Ceitec".

