Movergs adia edição da Fimma Brasil de 2021

A Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs) comunicou, na manhã desta quarta (13), a decisão de adiar a Fimma Brasil, que era programada para Bento Gonçalves, de 26 a 29 de abril de 2021.

Segundo a diretoria da entidade e da feira, a decisão tem como principal objetivo preservar a saúde do público que participa e atua na exposição devido à Covid-19.

Também registra que a medida responde a uma questão sensível de mercado, no qual o ambiente de incertezas, as restrições de viagens e o fluxo nos aeroportos, dificulta garantir a qualidade esperada.

Não há, ainda, nova data para a feira, considerada uma das maiores do mundo em produtos, insumos e equipamentos para a indústria moveleira. A definição será tomada em conjunto com os expositores. Já as rodadas de negócios virtuais, agendadas para o período de 3 a 14 de maio próximo, estão confirmadas.