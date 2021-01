Depois de alta pela manhã, taxas de juros têm alívio com câmbio e realização

Depois de uma reação de alta pela manhã com a surpresa do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro, os juros futuros fecharam com viés de queda em todos os trechos da curva nesta terça-feira. Primeiro, porque as taxas já vinham recompondo prêmios nos últimos dias, e a melhora sensível do câmbio deu espaço para realização de lucros. Segundo porque a visão do mercado sobre os próximos passos do Banco Central já está "contratada".