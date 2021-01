Otomar Vivian é indicado para diretoria do BRDE

O secretário-chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, pode voltar a ser o diretor de Planejamento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), cargo que ocupou entre novembro de 2008 a setembro de 2009. A indicação do governador Eduardo Leite, anunciada na manhã desta terça-feira (12), ainda precisa ser aprovada pela Assembleia Legislativa e pelo Banco Central (BC).