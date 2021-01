Espera por estímulos e vacinas impulsionam bolsas da Ásia

As bolsas da Ásia encerraram o pregão desta terça-feira (12) com maioria em alta. Investidores do Oriente seguem otimistas com a iminência de novos estímulos fiscais nos Estados Unidos e seus reflexos em todo globo, bem como com o desenvolvimento de vacinas contra o novo coronavírus, impulsionando os mercados locais. Só a bolsa de Seul foi na contramão, fechando em queda diante de alguma cautela com o avanço da Covid-19 no planeta.