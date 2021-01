Ouro fecha em alta com maior demanda por segurança

O contrato futuro de ouro mais líquido fechou em alta nesta segunda-feira (11) em meio ao avanço da demanda pela segurança do metal precioso causado pela aversão ao risco nos mercados financeiros.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para fevereiro encerrou com ganho de 0,84%, a US$ 1.850,80 a onça-troy.

Deputados democratas apresentaram à Câmara dos Representantes dos Estados Unidos hoje o documento com o artigo de impeachment do presidente americano, Donald Trump, acusado de ter incitado a invasão do Congresso, na última quarta-feira, que interrompeu a sessão de certificação da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais.

A escalada da crise política se juntou a preocupações a respeito do coronavírus e estimulou a demanda por metais preciosos.

No fim de semana, o mundo ultrapassou a marca 90 milhões de casos confirmados, enquanto se aproxima da marca de 2 milhões de óbitos em decorrência da doença. Em nível global, foram registradas 90.074.323 infecções e 1,932.05 mortes desde o início da pandemia, segundo levantamento da Universidade John Hopkins.

Apesar da alta desta segunda-feira dos metais preciosos, o Julius Baer acredita que esse movimento não é sustentável em curto e médio prazo."Olhando para o futuro, acreditamos que a demanda por ativos de segurança deve diminuir ainda mais, uma vez que projetamos uma retomada da recuperação econômica", prevê o banco.

Agência Estado