Empresa paulista vence concessão dos parques da Serra Geral e Aparados da Serra

A empresa paulista Construcap foi a vencedora do leilão para a concessão dos parques nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral, os dois situados no Rio Grande do Sul em uma das áreas mais bonitas da paisagem gaúcha.

edital foi lançado em outubro de 2020 pelo governo federal. A Construcap apresentou uma proposta de R$ 20,5 milhões para ficar com os parques – o lance mínimo era R$ 718 mil, com ágio de 2.700%.

O certame foi realizado nesta segunda-feira (11) pelo Ministério do Meio Ambiente. O grupo ficará responsável pela revitalização, modernização, operação, manutenção e gestão dos parques e deverá oferecer serviços de apoio aos turistas, incluindo alimentação, estacionamento, segurança e outros. São estimados investimentos de R$ 260 milhões ao longo de 30 anos de concessão.

Segundo o ministério, além da Construcap, outros cinco grupos apresentaram propostas para a concessão dos serviços de apoio à visitação, proteção e gestão dos parques: Soul Parque, Parque Sul, Agro Latina, Consórcio Aparados da Serra e Parques dos Cânions.

Ambos os parques estão situados na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina e ocupam uma área total de 30 mil hectares. O Parque Nacional da Serra Geral foi criado pelo Decreto nº 531, de 20 de maio de 1992. Suas principais atrações são as trilhas do Mirante do Fortaleza, da Pedra do Segredo e da Borda dos Cânions.

Já o Parque Nacional dos Aparados da Serra é caracterizado principalmente por desfiladeiros com paredões verticais de até 700 m de altura, onde abruptamente terminam os campos suavemente ondulados do planalto, como se estes tivessem sido "aparados" a faca.