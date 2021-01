Cesta básica de Porto Alegre fecha 2020 com alta de 21,60%, a R$ 615,66

A cesta básica de Porto Alegre teve alta de 21,60% em 2020, encerrando o ano com o valor de R$ 615,66. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (11) pelo Dieese.

Todos os 13 produtos pesquisados apresentaram reajuste ao longo do ano passado, sendo que as maiores altas foram no preço do óleo de soja (126,32%), no arroz (90,78%), na batata (69,44%), no feijão (65,83%), na banana (41,02%) e no leite (30,28%).

Na passagem de novembro para dezembro, o valor do conjunto de bens alimentícios básicos registrou retração de 0,22%. Dez itens ficaram mais caros: o tomate (42,89%), a carne (21,76%), a batata (8,36%), o café (3,40%), o óleo de soja (2,82%), a manteiga (1,74%), o feijão (0,43%) e o leite (0,37%). Por outro lado, três itens caíram de preço: o tomate (-26,22%), a batata (-4,19%) e o pão (-0,52%).

Para conseguir comprar a cesta de itens essenciais, o salário-mínimo deveria ser de R$ 5.304,90, o que equivale a 5,08 vezes o valor atual, que é R$ 1.045,00. A jornada de trabalho necessária para comprar os produtos é de 129 horas e 37 minutos.

A capital gaúcha fechou 2020 com a terceira cesta básica mais cara do Brasil, atrás de São Paulo (R$ 631,46) e Rio de Janeiro (R$ 621,09).