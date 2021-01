Sete imóveis do Estado vão a leilão esta semana no Rio Grande do Sul

Sete imóveis do governo do Estado, entre eles cinco lojas e dois apartamentos, que pertenciam ao Instituto de Previdência do Estado (IPE), vão a leilão esta semana no Rio Grande do Sul. Os imóveis estão localizados nas cidades de Viamão (quatro unidades), Candelária (duas) e Porto Alegre e têm licitação marcada para quinta-feira (14).