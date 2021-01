IPTU antecipado em Porto Alegre arrecada R$ 521,9 milhões de 336.442 contribuintes

O pagamento antecipado do IPTU 2021 em Porto Alegre contabilizou uma arrecadação de R$ 521,9 milhões oriundo de 336.442 contribuintes (50,67%) de um total de 664.017. Do somatório arrecadado, pelo menos 25% são destinados à educação e 15% aplicados em saúde. Os outros 60% serão utilizados em serviços prestados à população.

De acordo com o secretário da Fazenda, Rodrigo Fantinel, a ampliação do calendário de pagamento, que se iniciou em 1º de dezembro do ano passado, e a data de vencimento expandida até 5 de janeiro, permitiram uma boa divulgação e uma grande adesão dos contribuintes, que optaram em quitar o imposto integralmente, aproveitando o desconto de 10% oferecido pela prefeitura.

A data limite para o pagamento do tributo, sem desconto, é 8 de março. É possível quitar à vista ou de forma parcelada, em até 10 vezes. As guias de pagamento podem ser acessadas no site da prefeitura. Além do acesso ao documento, o site permite ver como foi calculado o imposto. As guias também são enviadas pelos Correios. Para regularizar dívidas de exercícios anteriores, o devedor pode entrar no site da prefeitura de Porto Alegre e acessar o Portal de Serviços.