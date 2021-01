Ouro fecha em alta, com democratas no Senado dos EUA

O contrato mais líquido de ouro fechou em alta nesta quinta-feira (7) repercutindo a vitória democrata nas eleições para o Senado dos Estados Unidos na Geórgia, que tende a dar maior possibilidade de aumento de gastos fiscais. O movimento, pode levar a um possível efeito inflacionário, o que faz com que o ouro seja visto como um ativo de segurança para investidores. O dólar fortalecido, por sua vez, limitou os ganhos do metal, uma vez que o torna mais caro para detentores de outras divisas.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para o mês que vem encerrou com ganhos de 0,26%, a US$ 1913,60 a onça-troy.

Na quarta, a vitória dos candidatos democratas nas duas cadeiras em disputa na Geórgia foi projetada pela imprensa americana. No controle das duas casas do Congresso, a expectativa é de que o partido de Joe Biden aumente os gastos.

"Novas medidas de ajuda por conta da Covid-19, que até agora foram bloqueadas pelos republicanos, já podem ser aprovadas em um futuro próximo. Já se falava antes de uma 'onda azul'. Isso deve estimular a economia e aumentar a inflação", avalia o Commerzbank.

A perspectiva de uma política fiscal ainda mais expansionista, portanto, contribuiu para a alta do metal precioso. "O ouro se recuperou cerca de US$ 25 durante a noite, embora isso provavelmente tenha pouco a ver com os distúrbios em Washington", avalia o banco alemão, relativizando os efeitos das tensões na capital americana no preço do metal.

Por sua vez, a alta do dólar contém o aumento dos preços do ouro. O índice DXY, que mede a moeda americana frente outras seis de economias desenvolvidas, às 16h38 (horário de Brasília) operava em alta de 0,35%, a 89,846 pontos.

Agência Estado