Fed espera manter políticas até meta de inflação ser alcançada

Os dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) reafirmaram seu compromisso de manter uma política monetária "acomodatícia", até que a meta de inflação nos Estados Unidos seja alcançada. A declaração consta da ata divulgada nesta quarta-feira (6), da mais recente reunião de política monetária do Fed, realizada em 15 e 16 de dezembro.

Os dirigentes afirmam no documento que a demanda mais fraca e a queda nos preços do petróleo têm contido a inflação ao consumidor.

Com isso, o BC revisou "levemente em baixa" sua projeção para a inflação em 2020. Já com a reação prevista da atividade, a expectativa dos dirigentes é de gradual aumento dos preços. A ata projeta que "em algum momento nos anos para além de 2023, a inflação projetada irá superar 2% em nível moderado, enquanto a política monetária segue acomodatícia".

O Fed diz que a crise da covid-19 continua a pesar em várias frentes, como na atividade, no emprego e também na inflação, no curto prazo.

Ao mesmo tempo, os dirigentes acreditam que, com o apoio da política monetária, a inflação ganhará força ao longo do tempo. A ata nota ainda que as pressões inflacionárias estão contidas na maioria dos países pelo mundo, diante de ociosidade considerável nas economias.

Agência Estado