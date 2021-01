Porto Alegre terá três feriados prolongados no ano

Levantamento feito pela FecomercioSP, o varejo de todo o Brasil deixará de faturar R$ 15,8 bilhões com os nove feriados nacionais do calendário oficial de 2021. Influenciadas pela pandemia, as perdas financeiras podem gerar um impacto ainda maior em Porto Alegre, já que a capital terá, ao todo, 12 feriados no ano. Para os gaúchos, o ano reserva três feriados prolongados, dois deles no segundo semestre. A Revolução Farroupilha, comemorada em 20 de setembro, cairá em uma segunda-feira, assim como a Proclamação da República, que é comemorada em 15 de novembro. Já o Dia Mundial do Trabalho, 1º de maio, e o Natal, 25 de dezembro, serão os únicos feriados que caem durante o final de semana. Ambos em um sábado.

Para o presidente do Sindicato Das Empresas de Turismo do RS (Sindetur-RS), Danilo Kehl Martins, a expectativa do setor de turismo pela chegada dos feriados prolongados foi impactada pela pandemia ainda no ano passado. "O turismo apostava muito em 2020 pela quantidade de feriadões que teria, mas veio a pandemia jogou tudo por terra", lamenta.

Para Martins, a perspectiva de vendas relacionadas aos feriados prolongados está muito restrita em razão da Covid-19. Ele explica que estas datas correspondiam, em média, a 40% das viagens do ano e que, geralmente, estavam relacionadas a destinos considerados próximos, que não necessitam de muitas horas de deslocamento. O presidente do Sindetur-RS disse que o setor ficou praticamente inativo durante 10 meses. "No momento em que tivermos um controle da pandemia, o turismo vai voltar a ser o que era antes, ou até mais", conclui.

A economista-chefe da Fecomércio-RS, Patrícia Palermo, explica que os feriados prolongados não representam queda no consumo para todo o setor de comércio. "Gera um deslocamento de consumo para certas áreas que são amplamente favorecidas justamente pela existência do feriado", afirma.

Patrícia destaca que para 2021, o comércio de Porto Alegre segue entre os prejudicados com estas datas, principalmente por não se tratar de um destino turístico como outros locais. "Tem cidades que precisam muito desses feriados, desses pequenos deslocamentos de pessoas que geram um despertar de consumo", conclui.

Confira os feriados e pontos facultativos de 2021