Ouro fecha em baixa por onda azul no Senado americano e recuperação do dólar

O contrato futuro mais líquido de ouro fechou em forte baixa nesta quarta-feira (6) com investidores monitorando a possibilidade do Partido Democrata tomar o controle do Senado americano, seguindo as eleições para os representantes da Geórgia na Casa. Uma vitória democrata também no Senado facilitaria o caminho para novas medidas de estímulo econômico, o que beneficiaria o apetite por risco, em detrimento de ativos de segurança, como o ouro. A recuperação do dólar - impulsionada pela desvalorização da libra após restrições por Covid-19 serem adotadas no Reino Unido - também pressionou os preços do metal precioso durante as negociações de hoje, já que o ouro é cotado na moeda americana, se tornando mais caro para os investidores que operam outras divisas.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para o mês que vem encerrou com perdas de 2,34%, a US$ 1908,60 a onça-troy.

A expectativa de que a Geórgia eleja o seu segundo senador democrata hoje apoia o otimismo do mercado, que já vislumbra novas medidas para inpulsionar a economia americana em meio à pandemia de Covid-19. A vitória democrata no Estado faria com que o partido do presidente eleito, Joe Biden, tomasse controle do Senado americano, abrindo caminho para a ampliação da agenda de estímulos econômicos, que tem sido travada pelo republicano Mitch McConnell, atual líder da Maioria na Casa.

A sessão de hoje põe freio no ritmo de recuperação que os contratos do ouro registravam desde o fim de dezembro, com o avanço das novas variantes do novo coronavírus e consequentes restrições à atividade dando suporte ao metal precioso.

Para o chefe de pesquisa de próxima geração do Julius Baer, Carsten Menke, os preços do ouro devem seguir pressionados na maior parte do ano com a provável recuperação da economia global, apesar da adoção de novas quarentenas. Segundo ele, o ritmo de recuperação do metal refletia mais a queda recente do dólar do que a piora da pandemia de Covid-19. "É importante mencionar que a demanda por um refúgio seguro não aumentou novamente nos últimos tempos, sugerindo que a recente recuperação do ouro é impulsionada principalmente por um dólar mais fraco", explica a analista em relatório enviado a clientes.

Agência Estado