Cresol estreia em Porto Alegre com foco em micro a pequenos empreendedores

Pequenos e médios empresários de Porto Alegre e Região Metropolitana passaram a contar com uma alternativa ao sistema bancário tradicional, na busca por crédito.

Atendendo a um convite da Central Única de Trabalhadores no Estado (CUT-RS), a Cooperativa de Crédito Rural com Integração Solidária (Cresol), que atua em 17 estados, abriu a primeira agência na Capital, localizada na Travessa Francisco Leonardo Truda, 76, no Centro Histórico.

O atendimento vai das 9h às 15h. Segundo a cooperativa, os juros seriam até 20% em comparação ao mercado para repasse de crédito.

"Atuando há mais de 20 anos oferecendo crédito a juros baixos para micro e pequenos produtores, a Cresol auxilia no desenvolvimento dos negócios", destaca o representante da cooperativa, Marcelo Couto.

O público alvo e formado por pequenos e médios empreendedores. Com as dificuldades financeiras geradas pela pandemia do novo coronavírus, a expectativa é de que a demanda supera a já habitual de associados, aposta a instituição. A Cresol tem mais de 600 mil cooperados e 300 agências.

O presidente da CUT-RS, Amarildo Cenci, diz que a instalação da Cresol tem o apoio de sindicatos e movimentos sociais, pois a unidade "é uma opção para gerir melhor as finanças dos trabalhadores" frente a instituições tradicionais.

"A cooperativa de crédito tem olhar voltado para as pessoas e representa uma boa experiência de autogestão pelos trabalhadores”, salienta o dirigente da CUT-RS.

“A cooperativa de crédito é formada por associados e não por clientes, o que sinaliza que estamos diante de um instrumento que representa para os trabalhadores a possibilidade de construir o seu próprio sistema financeiro”, reforça o secretário de Organização e Política Sindical da CUT-RS, Claudir Nespolo.