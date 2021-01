Futuro do Mercado Público de Porto Alegre mobiliza gestão municipal

Ainda não se tem data marcada, mas a promessa do novo prefeito Sebastião Melo aos permissionários do Mercado Público de Porto Alegre é trabalhar pela revitalização do prédio e pela viabilidade do negócio. Em paralelo, também serão definidas medidas para a reabertura do segundo piso. Para isso, o gestor municipal delegou ao secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer, a coordenação do processo. Em reunião ocorrida na tarde desta terça-feira (05), ambos destacaram a importância da iniciativa no contexto da revitalização do Centro Histórico.

"O Mercado Público é a alma da cidade e é um símbolo de toda a atenção que daremos à recuperação do Centro", enfatizou Melo, afirmando que serão incluídos nesse olhar o Cais Mauá, o Viaduto Otávio Rocha, o "esqueletão", prédio Galeria XV de Novembro, e outros espaços de impacto público. "Queremos fazer do Mercado Público um símbolo do Centro, e é a partir da sua restauração que iremos estender as ações" para os demais pontos da região, reforçou o secretário. Segundo ele, uma série de questões estruturais precisam ser resolvidas, desde a manutenção das escadas rolantes e elevadores (um dos principais pontos para que seja possível reabrir o segundo piso), passando por problemas hidráulicos, e elétricos e a recuperação da fachada do prédio.

Além de Schirmer e Melo, o debate sobre o futuro do Mercado Público, reuniu ainda o vice-prefeito Ricardo Gomes, secretários, a vereadora Claudia Araújo, representando o Legislativo Municipal, e técnicos da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE). Pela manhã, um gesto simbólico reabriu o portão da avenida Júlio de Castilhos. "Esse ato representa muito mais do que abrir um portão; é abrir diálogo. A gente quer trabalhar e trazer um mercado melhor para a cidade", afirmou a presidente da Associação dos Permissionários do Mercado Público, Adriana Martini, ao prefeito Sebastião Melo. Com a publicação do Decreto 20.889, em vigor a partir desta terça-feira, no qual o Município adere ao Sistema Estadual de Distanciamento Controlado, o local passa a operar sem limite de ocupação e com 50% dos trabalhadores.

"O empresariado é um grande aliado no enfrentamento do coronavírus. Temos que combater aglomerações e respeitar os protocolos. E o comércio que trabalha de forma regular tem que funcionar e gerar emprego e renda", defende Melo. Para o prefeito, o próximo passo é a entrega do segundo piso, com a gastronomia funcionando também aos domingos.

Afirmando que o Mercado Público representa "o que tem de melhor em Porto Alegre", e é patrimônio arquitetônico e histórico da Capital, Schirmer ressalta que a revitalização do local inicia por uma reforma. Uma nova modelagem será estudada para viabilizar a recuperação e a gestão do espaço. Na reunião, representantes da Associação dos Permissionários informaram que apresentarão até o final do mês um estudo de pré-viabilidade para uma possível operação urbana consorciada, que será debatida no âmbito do Município. "Vamos criar algo que se enquadre na legislação e que tenha consenso entre gestores da Prefeitura, permissionários e comunidade porto-alegrense", pondera o secretário, afirmando que a sugestão dos permissionários será "estudada". "O mais importante é saber o que queremos para o Mercado, para depois saber qual melhor meio para viabilizar isso. Na quinta-feira, Schirmer e a secretária de Parcerias Estratégicas, Ana Pellini, irão se reunir novamente com a Associação dos Permissionários para debaterem o assunto. "Conversando, iremos avaliar tudo com diferentes agentes deste processo." Sobre o processo de concessão, que previa recursos para investimento e operação do espaço, que está paralisado pela Justiça desde julho do ano passado, o secretário destaca que o assunto ficará a cargo da Procuradoria Geral do Município e do Tribunal de Contas.