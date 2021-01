Preço de venda de imóveis residenciais encerra 2020 com alta acumulada de 3,70%

O preço de venda de imóveis residenciais acumulou alta nominal de 3,70% ao longo de 2020, ante variação de +4,38% na inflação esperada para o mesmo período. Na comparação entre a variação acumulada do Índice FipeZap, que acompanha o comportamento do mercado em 50 cidades brasileiras, e o IPCA/IBGE, a expectativa é que o preço médio de venda dos imóveis residenciais encerre o período com queda real de 0,66%.

Com exceção de Recife, onde o preço médio de venda residencial apresentou queda de 0,38% no ano, as demais capitais monitoradas pelo Índice FipeZap registraram avanço no período. Em Brasília foi verificada a maior alta - de +9,13%, seguida por Manaus (+8,76%) e Curitiba (+8,10%). Já em Porto Alegre, a variação acumulada em 12 meses foi de +2,59 - abaixo da média nacional.

Em dezembro, o Índice FipeZap registrou avanço de 0,47%, acelerando ligeiramente ante os avanços de 0,43% (setembro) e 0,45% (em outubro). Comparativamente, a variação mensal do índice foi inferior ao comportamento esperado do IPCA/IBGE para o mês (+1,22%), segundo expectativa publicada no último Boletim Focus do Banco Central do Brasil.

Uma vez confirmada a variação esperada dos preços ao consumidor, o preço médio de venda de imóveis residenciais encerrará o último mês de 2020 com queda de 0,74% em termos reais. Individualmente, à exceção de Brasília, onde os preços permaneceram praticamente estáveis no último mês (-0,03%), as demais capitais monitoradas pelo Índice FipeZap de Venda Residencial apresentaram elevação de preço, com destaque para as variações registradas em: Manaus (+2,65%), Maceió (+1,85%), Vitória (+1,66%).

Na capital gaúcha houve alta de 0,80%. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, municípios com maior peso na composição do Índice FipeZap, as variações nominais registradas em dezembro de 2020 foram de +0,37% e +0,30%, respectivamente.

O preço médio de venda residencial calculado em dezembro de 2020 foi de R$ 7.487/m². Mais especificamente, as capitais monitoradas que registraram o preço de venda mais elevado no último mês foram Rio de Janeiro (R$ 9.437/m²), São Paulo (R$ 9.329/m²) e Brasília (R$ 7.985/m²).

Em Porto Alegre, o preço médio de venda é de R$ 6.046/m². As capitais com menor valor médio de venda residencial por metro quadrado no último mês são Campo Grande (R$ 4.376/m²), Goiânia (R$ 4.483/m²) e João Pessoa (R$ 4.515/m²).