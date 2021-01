Porto Alegre encerra 2020 com inflação de 5%, aponta FGV

A última apuração de 2020 do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), realizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), mostrou que a inflação de Porto Alegre registrou na quarta semana de dezembro variação de 1,40%, encerrando o ano em alta de 5,00%. Porto Alegre, aliás, foi a única capital entre todas que fazem parte da pesquisa a ter acréscimo em sua taxa na comparação com a semana imediatamente anterior. No geral, o indicador ficou em 1,07%.