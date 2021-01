Dólar supera os R$ 5,34 com virada para o negativo nos futuros de NY

O dólar à vista e futuro abriram com sinais contrários nesta terça-feira (5) marcada por maior incerteza com a crise sanitária e econômica provocada pela Covid-19. Minutos depois da abertura, o dólar para fevereiro também passou a subir, superando os R$ 5,35 nas máximas intraday.

Apesar da influência de baixa para o dólar vinda do petróleo após notícia sobre a Opep+, a moeda americana assumiu movimento de alta neste início de sessão com a virada para o negativo dos índices acionários futuros em Nova Iorque e também da Bolsa de Londres, que resistia, mais cedo, em alta reagindo ao pacote bilionário do Reino Unido para reduzir os danos à economia com o novo lockdown. O Ibovespa futuro, que abrira em alta, também passou a cair.

No mercado global de moedas, os sinais seguem mistos. As moedas mais sensíveis ao petróleo estão em alta. As divisas de economias emergentes perdem para o dólar. Na última hora, o Dollar Index (DXY) reduziu a queda e, às 9h26, recuava 0,16% aos 89,732 pontos. Do noticiário global, há expectativa quanto à definição da composição do Senado americano, prevista para hoje.

Às 9h28min desta terça-feira, o dólar à vista subia 1,39% aos R$ 5,34. O futuro avançava 0,77% aos R$ 5,34.

Em tempo: A União Europeia (UE) negocia com a americana Pfizer e a alemã BioNTech um acordo que poderia dobrar o suprimento da vacina contra a Covid-19 das empresas para o bloco, segundo fontes familiarizadas com as discussões. O novo contrato incluiria mais 100 milhões de doses, com opção de compra de mais 200 milhões, para um total de 300 milhões de doses adicionais.

Agência Estado